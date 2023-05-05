Губернатор Тюменской области: при пожаре в тюменском селе Успенка пострадало 18 строений

В результате пожара в селе Успенка Тюменской области пострадало 18 строений, в том числе восемь жилых домов, заявил глава региона Александр Моор.

«По предварительным данным, 18 строений повреждены огнём — из них восемь жилых домов», — написал он в своём Telegram-канале.

Моор добавил, что в селе был введён режим ЧС и всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения.

Пожарные остановили продвижение огня.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал процессуальную проверку из-за пожара в селе Успенка, где верховой лесной пожар перекинулся на жилые строения.

В пресс-службе регионального Депздрава заявили, что сотрудники медицинских служб начали круглосуточно дежурить в селе Успенка в связи с пожарами.