Следственный комитет начал проверку из-за пожара в селе Успенка
- РИА Новости
«Проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК (халатность)», — говорится в сообщении.
В настоящее время огнём уничтожено 13 жилых домов, а также хозяйственные постройки.
МЧС заявило, что дополнительно к месту тушения пожара направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек и четырёх единиц техники.
Как стало известно ранее, верховой лесной пожар в селе Успенка перекинулся на 13 жилых строений.