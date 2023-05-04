Следственный комитет начал проверку из-за пожара в селе Успенка

Следственный комитет начал процессуальную проверку из-за пожара в селе Успенка (Тюменская область), где верховой лесной пожар перекинулся на жилые строения.

«Проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК (халатность)», — говорится в сообщении.

В настоящее время огнём уничтожено 13 жилых домов, а также хозяйственные постройки.

МЧС заявило, что дополнительно к месту тушения пожара направлена аэромобильная группировка в составе 50 человек и четырёх единиц техники.

Как стало известно ранее, верховой лесной пожар в селе Успенка перекинулся на 13 жилых строений.