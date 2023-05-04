В Тюменской области в селе Успенка верховой лесной пожар перекинулся на жилые строения

Верховой лесной пожар в селе Успенка Тюменской области перекинулся на 13 жилых строений, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«В превентивных целях из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, были эвакуированы 79 человек, также из дома престарелых «Милосердие» эвакуированы 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера», — сказали в пресс-службе.

Как пишет kp.ru, к тушению пожара привлечены 74 человека и 51 единица техники, в том числе от МЧС России на месте пожара работают 45 человек личного состава и 16 единиц техники.

Дополнительно задействовано два вертолёта Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее Nation News со ссылкой на региональный Минлесхоз сообщило, что в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров теперь действует на всей территории региона.