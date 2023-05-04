Московские специалисты помогают регионам автоматизировать работу служб лучевой диагностики
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Об этом сообщает НСН.
В настоящее время искусственный интеллект помогает выявить признаки заболеваний по 20 направлениям. В частности, он помогает находить на снимках лучевых исследований признаки COVID-19, остеопороза, ишемической болезни сердца, инсульта, лёгочной гипертензии и других заболеваний.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.