Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Московские специалисты помогают регионам автоматизировать работу служб лучевой диагностики

Короткая ссылка
В рамках московского эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину алгоритмы проанализировали более 27 тыс. исследований пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Московские специалисты помогают регионам автоматизировать работу служб лучевой диагностики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

В настоящее время искусственный интеллект помогает выявить признаки заболеваний по 20 направлениям. В частности, он помогает находить на снимках лучевых исследований признаки COVID-19, остеопороза, ишемической болезни сердца, инсульта, лёгочной гипертензии и других заболеваний.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить