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По программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились более 300 медиков

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В Московской области продолжает работать программа «Приведи друга», с помощью которой сотрудник медучреждения может получить премию за привлечение нового специалиста.
По программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились более 300 медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Благодаря программе «Приведи друга» в наши больницы и поликлиники с начала прошлого года трудоустроились 310 врачей, фельдшеров и медицинских сестёр. Из них 57 — в этом году», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Наибольшее число участников программы работают в Красногорске, Пушкине, Луховицах, Сергиевом Посаде и Щёлкове.

Ранее НСН сообщала, что павильоны «Здоровая Москва» откроются в середине мая.

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