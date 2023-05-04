По программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились более 300 медиков
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Благодаря программе «Приведи друга» в наши больницы и поликлиники с начала прошлого года трудоустроились 310 врачей, фельдшеров и медицинских сестёр. Из них 57 — в этом году», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Наибольшее число участников программы работают в Красногорске, Пушкине, Луховицах, Сергиевом Посаде и Щёлкове.
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