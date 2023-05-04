Стоматолог Жучковская напомнила о важности правильного ухода за молочными зубами

Детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Жучковская заявила, что от состояния молочных зубов напрямую зависит здоровье будущих постоянных зубов.

«Временные зубы влияют на формирование правильного прикуса, если не ухаживать за молочными зубами и не лечить их своевременно, то ребёнок может потерять молочный зуб раньше, чем он должен меняться, из-за осложнённого кариеса», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, ранняя потеря молочного зуба вызовет снижение жевательной эффективности и дополнительную нагрузку на соседние зубы.

«Ещё одна из немаловажных причин ухаживать за молочными зубами — это то, что сформированная с раннего детства привычка ухаживать за полостью рта останется на всю жизнь», — добавила Жучковская.

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