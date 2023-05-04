Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в Подмосковье

Бывшие магазины Bershka открылись под новым названием в ТЦ «Мега Химки» и «Мега Белая Дача» в Подмосковье.

Как пишут «Известия», новые магазины под названием Ecru начали работу 4 мая.

«В мае-июне новые бренды появятся в десяти городах присутствия «Меги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю в Подмосковье уже открылись новые магазины Maag, DUB и Vilet.

Ранее сообщалось, что магазины нижнего белья Women'secret могут снова открыться в России.

Также поступала информация, что производитель спортивной одежды adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору.