Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в Подмосковье
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Как пишут «Известия», новые магазины под названием Ecru начали работу 4 мая.
«В мае-июне новые бренды появятся в десяти городах присутствия «Меги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последнюю неделю в Подмосковье уже открылись новые магазины Maag, DUB и Vilet.
Ранее сообщалось, что магазины нижнего белья Women'secret могут снова открыться в России.
Также поступала информация, что производитель спортивной одежды adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору.