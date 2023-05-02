«Ъ»: Adidas может продать бизнес в России

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Производитель спортивной одежды Adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору.
«Ъ»: Adidas может продать бизнес в России
  • Legion-Media

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору», — говорится в статье.

Уточняется, что таким образом компания может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране.

Ранее немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.

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