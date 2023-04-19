РИА Новости: магазины нижнего белья Women'secret могут снова открыться в России

Источник на рынке недвижимости сообщил о скором возвращении в Россию магазинов нижнего белья и одежды Women'secret.

«Они будут переоткрываться с новым партнёром», — заявил собеседник РИА Новости.

Агентство направило соответствующий запрос в компанию, однако в службе поддержки бренда отметили, что не могут «предсказать возобновление продаж».

Ранее компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что коллекция обновлённых магазинов бренда ZARA под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.

Цены, предположительно, останутся в рамках концепции ZARA.