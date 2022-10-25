Компания Inditex сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, достигла первоначального соглашения по продаже своего бизнеса в России компании Daher Group.

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Об этом говорится в релизе компании. Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New Fashion).