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Компания Inditex сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher

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Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, достигла первоначального соглашения по продаже своего бизнеса в России компании Daher Group.
Компания Inditex сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом говорится в релизе компании.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New Fashion).

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