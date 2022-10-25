«Известия»: магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода»
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Отмечается, чти российский офис продолжит работу, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.
Ранее сервис сквозной аналитики Calltouch провёл исследование, чтобы выяснить отношение россиян к факту ухода известных брендов.
На вопрос «Покинул ли Россию хоть один бренд, к которому вы были лояльны?» «да» ответили лишь 15% опрошенных. 35% заявили, что их любимые бренды остались в стране. 46% не видят ничего страшного в том, что глобальные компании ушли из России. 4% россиян чувствуют себя в этой ситуации обделёнными.