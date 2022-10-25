«Известия»: магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода»

Магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New Fashion), сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, чти российский офис продолжит работу, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее сервис сквозной аналитики Calltouch провёл исследование, чтобы выяснить отношение россиян к факту ухода известных брендов.

На вопрос «Покинул ли Россию хоть один бренд, к которому вы были лояльны?» «да» ответили лишь 15% опрошенных. 35% заявили, что их любимые бренды остались в стране. 46% не видят ничего страшного в том, что глобальные компании ушли из России. 4% россиян чувствуют себя в этой ситуации обделёнными.