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«Известия»: магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода»

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Магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New Fashion), сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
«Известия»: магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода»
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

Отмечается, чти российский офис продолжит работу, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее сервис сквозной аналитики Calltouch провёл исследование, чтобы выяснить отношение россиян к факту ухода известных брендов.

На вопрос «Покинул ли Россию хоть один бренд, к которому вы были лояльны?» «да» ответили лишь 15% опрошенных. 35% заявили, что их любимые бренды остались в стране. 46% не видят ничего страшного в том, что глобальные компании ушли из России. 4% россиян чувствуют себя в этой ситуации обделёнными.

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