Исследование: 46% россиян равнодушны к уходу западных брендов

Сервис сквозной аналитики Calltouch провёл исследование, чтобы выяснить отношение россиян к факту ухода известных брендов.

Об этом пишет «Газета.Ru».

На вопрос «Покинул ли Россию хоть один бренд, к которому вы были лояльны?» «да» ответили лишь 15% опрошенных. 35% заявили, что их любимые бренды остались в стране. 46% не видят ничего страшного в том, что глобальные компании ушли из России. 4% россиян чувствуют себя в этой ситуации обделёнными.

«По нашим данным, 69% россиян совершенно спокойно перешли на аналогичные продукты других брендов. Это говорит о том, что наши потребители не настолько зависимы от ушедших брендов, как предполагалось ранее. В то же время опросы показывают, что 31% ищет каналы доставки оригинальных товаров», — заявили в пресс-службе Calltouch.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.