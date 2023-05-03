Вице-спикер ГД Чернышов: мы обязаны обеспечивать все необходимые потребности героев СВО

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал внесение в нижнюю палату парламента проекта закона о первоочередном зачислении детей участников специальной военной операции в школы.

Как отметил вице-спикер, это правильный законопроект, который «продолжает логику приоритетного зачисления семей военнослужащих».

«Участники СВО — это военнослужащие, они на передовой отстаивают интересы, свободу и безопасность нашей страны. Мы как государство обязаны в первоочередном порядке обеспечивать все необходимые потребности наших героев. Они там должны чувствовать, что здесь и законодатели, и чиновники, и система образования и здравоохранения полностью обеспечивают все необходимые потребности их семей в тылу», — объяснил Чернышов.

Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесён проект закона о первоочередном зачислении детей участников специальной военной операции в школы.

Отмечается, что сейчас такое право есть только у семей военнослужащих.