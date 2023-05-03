Законопроект о первоочередном зачислении детей участников СВО в школы внесён в Госдуму

В Госдуму внесён проект закона о первоочередном зачислении детей участников специальной военной операции в школы. Отмечается, что сейчас такое право есть только у семей военнослужащих.

«Дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования. И это противоречит общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условиях, о которой мы недавно говорили с президентом», — отметил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, подчеркнул он, при гибели военнослужащего данная льгота снималась и с его детей.

В начале апреля стало известно, что в России создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Фонд создан для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности участников СВО, иных лиц и членов их семей».

Деятельность фонда нацелена на оказание помощи ветеранам СВО и боевых действий в Донбассе (начиная с 2014 года), а также членам семей погибших военных.