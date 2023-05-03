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Песков назвал идею запрета в России дронов 9 мая прерогативой спецслужб

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею о запрете дронов 9 мая в стране прерогативой спецслужб.
Песков назвал идею запрета в России дронов 9 мая прерогативой спецслужб
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в Кремле не могут поддержать или отвергнуть какие-то рекомендации.

«Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что спецслужбы ведут сложную работу для обеспечения безопасности 9 мая.

Он также сообщил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.

По его словам, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади.

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