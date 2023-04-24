Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.

На вопрос, пройдёт ли парад без авиационной части, Песков ответил, что говорить о деталях преждевременно.

«Пока ещё преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подготовка к параду идёт.

«Это будет очень важное событие, традиционное для 9 Мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим», — добавил Песков.

Ранее он отметил, что во время проведения парада Победы будут усилены меры по обеспечению безопасности.

В конце марта глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что более 10 тыс. человек примут участие в параде в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.