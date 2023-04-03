Песков: во время парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности

Во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в планах проведения нет, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», — сказал Песков. Ранее стало известно, что генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая на Красной площади, сам парад — 9 мая.