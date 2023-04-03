Песков: во время парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности
Во время проведения парада Победы будут усиленные меры по обеспечению безопасности, изменений в планах проведения нет, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая на Красной площади, сам парад — 9 мая.
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