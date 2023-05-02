Песков заявил, что спецслужбы ведут сложную работу для обеспечения безопасности на 9 Мая

Короткая ссылка
Российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что спецслужбы ведут сложную работу для обеспечения безопасности на 9 Мая
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряжённая работа», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.

По его словам, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая.

В отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны сообщили, что Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить