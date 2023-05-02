Песков заявил, что спецслужбы ведут сложную работу для обеспечения безопасности на 9 Мая
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«Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряжённая работа», — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.
По его словам, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая.
В отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны сообщили, что Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к Дню Победы.