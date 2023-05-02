Песков заявил, что спецслужбы ведут сложную работу для обеспечения безопасности на 9 Мая

Российские спецслужбы делают всё, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряжённая работа», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.

По его словам, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая.

В отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны сообщили, что Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к Дню Победы.