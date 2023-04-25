Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к Дню Победы

Доступ на Красную площадь в Москве с 27 апреля по 10 мая будет ограничен в связи с подготовкой к Дню Победы. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Федеральной службы охраны.

«В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.

По его словам, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая.