В Думу внесли поправки к закону о военном положении для проведения выборов в новых регионах

В Госдуму внесли поправки к закону о военном положении для проведения выборов в новых российских регионах, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, в регионах с военным положением референдумов и выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводят.

«При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — пояснил Крашенинников.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов ранее дал конкретные поручения обеспечить законность, прозрачность и безопасность на выборах, которые в этом году впервые пройдут в четырёх новых российских регионах.

В конце марта депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что это следует сделать в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и защиты избирательных прав россиян.