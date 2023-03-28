В ГД предложили разрешить устанавливать особенности проведения выборов в новых регионах

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что это следует сделать в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и защиты избирательных прав россиян.

«При проведении выборов на территории субъектов России, принятых в состав Российской Федерации, особенности реализации отдельных положений федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» могут устанавливаться законами указанных субъектов», — пояснили авторы проекта.

Ранее правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах страны.