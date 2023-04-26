Генпрокурор Краснов поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал конкретные поручения обеспечить законность, прозрачность и безопасность на выборах, которые в этом году впервые пройдут в четырёх новых российских регионах.

«В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал во время ежегодного отчёта в Совете Федерации.

В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.

В конце марта депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий предоставить новым регионам России право устанавливать особенности проведения выборов.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что это следует сделать в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и защиты избирательных прав россиян.