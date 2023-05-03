Константинов: в Крыму под национализацию подпадут новые объекты украинских олигархов

В Крыму под национализацию подпадут новые объекты украинских олигархов, идут работы по выявлению их собственности, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества. Мы не можем предварительно оглашать вошедшие в них объекты», — цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, это связано с тем, что украинские собственники, узнав о данных планах, могут начать пытаться выводить прибыль.

Он отметил, что продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине этого года на аукционе.

Ранее стало известно, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

В феврале Константинов заявил, что в регионе под национализацию подпало порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов.