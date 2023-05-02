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Следователи и криминалисты СК выехали на место ЧП на железной дороге в Брянской области

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Следователи и криминалисты СК России выехали на место аварии на железной дороге в Брянской области.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сказано в сообщении СК.

Вечером 2 мая локомотив и около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что инцидент произошёл в результате срабатывания взрывного устройства в районе железнодорожной станции Снежетьская. Пострадавших нет.

Правоохранительные структуры ведут оперативно-разыскные мероприятия.

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