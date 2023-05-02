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Губернатор Брянской области: после ЧП с поездом ведутся оперативно-разыскные мероприятия

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место аварии с поездом, вагоны которого сошли с рельсов вечером 2 мая.
Губернатор Брянской области: после ЧП с поездом ведутся оперативно-разыскные мероприятия
  • РИА Новости

На месте ЧП работает оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами, отметил он.

Сейчас сотрудники МЧС и экстренные службы устраняют последствия аварии, а правоохранительные структуры ведут оперативно-разыскные мероприятия.

Богомаз рассказал, что для пассажиров железнодорожного направления Брянск — Орёл и Орёл — Брянск уже организовано дополнительное транспортное сообщение.

Как ранее сообщила компания РЖД, локомотив и около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области. Причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Позднее Богомаз сообщил, что инцидент произошёл в результате срабатывания взрывного устройства в районе железнодорожной станции Снежетьская.

Пострадавших нет.

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