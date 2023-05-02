Губернатор Брянской области: после ЧП с поездом ведутся оперативно-разыскные мероприятия
- РИА Новости
На месте ЧП работает оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами, отметил он.
Сейчас сотрудники МЧС и экстренные службы устраняют последствия аварии, а правоохранительные структуры ведут оперативно-разыскные мероприятия.
Богомаз рассказал, что для пассажиров железнодорожного направления Брянск — Орёл и Орёл — Брянск уже организовано дополнительное транспортное сообщение.
Как ранее сообщила компания РЖД, локомотив и около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области. Причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
Позднее Богомаз сообщил, что инцидент произошёл в результате срабатывания взрывного устройства в районе железнодорожной станции Снежетьская.
Пострадавших нет.