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РЖД: около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области

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Локомотив и около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области, причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
РЖД: около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области
  • Gettyimages.ru
  • © Marcin Kilarski / EyeEm

Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, открытого горения нет.

Сейчас на месте происшествия работают городские пожарные расчёты. К месту направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Компания создаст оперштаб для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

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