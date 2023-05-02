РЖД: около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области

Локомотив и около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области, причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, открытого горения нет.

Сейчас на месте происшествия работают городские пожарные расчёты. К месту направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Компания создаст оперштаб для координации работы по ликвидации последствий ЧП.