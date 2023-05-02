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Патрушев: институты на Западе создают безумные теории для подрыва ситуации в России

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что целые институты в США и Европе создают безумные антинаучные теории, которые направлены на подрыв обстановки в России.
Патрушев: институты на Западе создают безумные теории для подрыва ситуации в России
  • РИА Новости

«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что несколько американских фондов по заказу Госдепа и Пентагона создали для американской элиты «руководство по расколу России».

Ранее Патрушев заявил, что Россия должна противодействовать попыткам США подготовить и развязать биологическую войну против неё и других стран.

В середине апреля парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине опубликовала доклад по итогам своей работы, в котором предлагает создать механизм сдерживания эпидемиологических рисков.

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