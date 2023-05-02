Секретарь Совбеза Патрушев: фонды США создали для Вашингтона руководство по расколу России

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Несколько американских фондов по заказу Госдепа и Пентагона создали для американской элиты «руководство по расколу России», утверждает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза Патрушев: фонды США создали для Вашингтона руководство по расколу России
  • РИА Новости

По его словам, несколько американских фондов знакомят «вашингтонскую элиту» с методом дестабилизации обстановки в соседних с Россией государствах и разжигания внутрироссийского сепаратизма.

«Именно на это, по мнению экспертов США, работающих по заказу Госдепартамента и оборонного ведомства, должна быть сделана ставка», — приводит слова Патрушева газета «Известия».

Президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что силовикам необходимо противодействовать всей «мрази», которая продвигает сепаратизм и ксенофобию для раскола общества в стране.

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