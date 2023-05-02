Секретарь Совбеза Патрушев: фонды США создали для Вашингтона руководство по расколу России
- РИА Новости
По его словам, несколько американских фондов знакомят «вашингтонскую элиту» с методом дестабилизации обстановки в соседних с Россией государствах и разжигания внутрироссийского сепаратизма.
«Именно на это, по мнению экспертов США, работающих по заказу Госдепартамента и оборонного ведомства, должна быть сделана ставка», — приводит слова Патрушева газета «Известия».
Президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что силовикам необходимо противодействовать всей «мрази», которая продвигает сепаратизм и ксенофобию для раскола общества в стране.