Путин призвал противодействовать «мрази», которая продвигает неонацизм в России

Российским силовикам необходимо противодействовать всей «мрази», которая продвигает сепаратизм и ксенофобию для раскола общества в России, заявил глава государства Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию», — сказал он.

Такие методы всегда применялись в отношении России, напомнил он.

«А сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — добавил он.

По словам главы государства, ФСБ должна поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной.