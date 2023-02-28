Путин призвал противодействовать «мрази», которая продвигает неонацизм в России
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию», — сказал он.
Такие методы всегда применялись в отношении России, напомнил он.
«А сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — добавил он.
По словам главы государства, ФСБ должна поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной.