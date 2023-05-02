На восстановление инфраструктуры Свердловской области от пожаров необходимо 2 млрд рублей
- РИА Новости
«Ориентировочный объём средств, необходимых для восстановления жилья для всех погорельцев, а также повреждённой в результате пожаров инфраструктуры по всему региону, составляет около 2 млрд рублей», — сказал он в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видео-конференц-связи.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в результате пожара в посёлке Сосьва Свердловской области погибли два человека.
Власти Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат пострадавшим в результате пожара жителям посёлка Сосьва.