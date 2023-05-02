«Известия»: ФНС приостановила операции по счетам компаний Оксаны Самойловой

Короткая ссылка
Операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Как пишет газета «Известия», это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
«Известия»: ФНС приостановила операции по счетам компаний Оксаны Самойловой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Отмечается, что речь идёт о предприятиях ООО «Фэмэли Фёст» и ООО «Айэмспэшел». Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета ряда блогеров за неуплату налогов.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить