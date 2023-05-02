«Известия»: ФНС приостановила операции по счетам компаний Оксаны Самойловой

Операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Как пишет газета «Известия», это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Отмечается, что речь идёт о предприятиях ООО «Фэмэли Фёст» и ООО «Айэмспэшел». Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета ряда блогеров за неуплату налогов.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.