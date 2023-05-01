Глава ЛБИ Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета ряда блогеров за неуплату налогов.
Глава ЛБИ Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов
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«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество», — заявила Мизулина в Telegram.

Ранее источники RT сообщили, что ФНС и правоохранительные органы могут проверить Ксению Собчак, Ксению Бородину, Дарью Зотееву (Инстасамку) и ещё ряд блогеров на неуплату налогов.

Отмечается, что в списке возможных неплательщиков ещё десятки фамилий блогеров-миллионников.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

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