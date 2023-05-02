Tinder уйдёт из России до 30 июня

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Американская компания Match Group, владеющая Tinder, сообщила, что сервис уйдёт из России до 30 июня.

«Мы привержены защите прав человека... Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — приводит текст ежегодного отчёта компании US News.

Ранее сообщалось, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group («Карлсберг груп») планирует до наступления лета продать все активы в России.

Также стало известно, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя на свой бизнес в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ушедшие из России после начала спецоперации 120 иностранных компаний не «жгут мосты», а проговаривают условия возвращения в страну. Он напомнил, что до начала спецоперации на Украине в России было чуть более 1,4 тыс. иностранных компаний.

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