Tinder уйдёт из России до 30 июня

Американская компания Match Group, владеющая Tinder, сообщила, что сервис уйдёт из России до 30 июня.

«Мы привержены защите прав человека... Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — приводит текст ежегодного отчёта компании US News.

Ранее сообщалось, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group («Карлсберг груп») планирует до наступления лета продать все активы в России.

Также стало известно, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя на свой бизнес в России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ушедшие из России после начала спецоперации 120 иностранных компаний не «жгут мосты», а проговаривают условия возвращения в страну. Он напомнил, что до начала спецоперации на Украине в России было чуть более 1,4 тыс. иностранных компаний.