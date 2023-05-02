Врач Кабанова посоветовала теплее одеваться весной во избежание простуд

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Заведующая многопрофильным дневным стационаром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Татьяна Кабанова посоветовала не спешить надевать лёгкую верхнюю одежду весной, чтобы не простудиться.
Врач Кабанова посоветовала теплее одеваться весной во избежание простуд
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«В весеннее время следует следить за тем, чтобы ноги во время прогулок всегда были в тепле и не промокали. Не спешите надевать лёгкую верхнюю одежду, отказываться от шапок и шарфов: голова и горло обязательно должны быть в тепле», — заявила Кабанова в беседе с РИАМО.

Она пояснила, что резкие перепады температур, снижение иммунитета, хронический стресс, а также активизация вирусов приводят к увеличению заболеваемости весной. Вместе с тем врач посоветовала укреплять иммунитет, употребляя больше продуктов с витамином С.

«Более уязвимы люди, имеющие хронические заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и другие», — уточнила Кабанова.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.

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