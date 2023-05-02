Шойгу: разработанные КТРВ в кратчайшие сроки новейшие типы вооружения пошли в серию

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о начале серийного производства новейших типов вооружения, разработанных корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки завершив все этапы разработки», — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что в России создано новое противодроновое ружьё ПАРС-С «Степашка».

Также стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.