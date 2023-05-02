Шойгу: разработанные КТРВ в кратчайшие сроки новейшие типы вооружения пошли в серию
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«Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения корпорация перешла на серийное производство, в сжатые сроки завершив все этапы разработки», — отметил Шойгу.
Ранее сообщалось, что в России создано новое противодроновое ружьё ПАРС-С «Степашка».
Также стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.