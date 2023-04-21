В России создали противодроновое ружьё ПАРС-С «Степашка»

В России создано новое противодроновое ружьё ПАРС-С «Степашка».

Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Локационная мастерская».

«Самая современная наша разработка из представленных на выставке запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО «пользовательские» беспилотники», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ружьё сегодня проходит «обкатку» как на полигонах, так и в зоне спецоперации.

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