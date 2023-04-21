В России создали противодроновое ружьё ПАРС-С «Степашка»

Короткая ссылка
В России создано новое противодроновое ружьё ПАРС-С «Степашка».
В России создали противодроновое ружьё ПАРС-С «Степашка»
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Локационная мастерская».

«Самая современная наша разработка из представленных на выставке запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО «пользовательские» беспилотники», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ружьё сегодня проходит «обкатку» как на полигонах, так и в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Калужской области поставил руководству завода задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить