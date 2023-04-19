Шойгу поставил задачу нарастить производство средств РЭБ

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Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Калужской области поставил руководству завода задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Шойгу поставил задачу нарастить производство средств РЭБ
  • РИА Новости

«По итогам работы Сергей Шойгу провёл рабочее совещание... в ходе которого поставил задачи по обеспечению дальнейшего наращивания производства средств радиоэлектронной борьбы», — сказали в Министерстве обороны России.

Уточняется, что речь идёт о средствах РЭБ, которые положительно зарекомендовали себя в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Шойгу провёл проверку несения боевого дежурства во Владимирском ракетном соединении РВСН в Калужской области.

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