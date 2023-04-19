Шойгу проинспектировал несение боевого дежурства полка РВСН в Калужской области
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что министр проинспектировал организацию боевого дежурства расчётами ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой.
В ходе проверки ему показали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения.
Отдельно глава Минобороны осмотрел инфраструктуру и условия, в которых размещены и несут дежурство военнослужащие, а также заслушал доклады командования.
Ранее Шойгу встретился и провёл переговоры с главой Минобороны Китая Ли Шанфу в Москве.