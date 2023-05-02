Врач Зубарева посоветовала в случае укуса змеи незамедлительно обратиться в больницу

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Врач-терапевт Наталья Зубарева рассказала, что в случае укуса змеи нужно действовать быстро и не поддаваться панике.
Врач Зубарева посоветовала в случае укуса змеи незамедлительно обратиться в больницу
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Melli / 500px

«Следует обеспечить покой пострадавшего, обратиться за медпомощью и скорее транспортировать его в ближайшую больницу. Чем меньше двигается пациент, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность нужно зафиксировать», — сообщила она в интервью «Вечерней Москве».

По её словам, до приезда скорой место укуса надо обработать водой, хлоргексидином или перекисью водорода, затем наложить стерильную повязку.

Затем больного необходимо отправить в медучреждение, где ему введут необходимый антидот.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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