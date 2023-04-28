Российский дипломат Кашаев опроверг заявления о «насильной депортации» детей с Украины

Дипломат российского постпредства при ООН Роман Кашаев опроверг заявления Запада о якобы «насильной депортации» детей с Украины.

«Дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, с начала 2022 года российские регионы приняли более 5 млн жителей Украины и Донбасса, из которых более 730 тыс. — дети.

Кашаев уточнил, что большинство детей приехали вместе с родителями или другими родственниками, и лишь 2 тыс. из них — воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, прибывшие вместе с руководителями и воспитателями этих учреждений. При этом, по словам дипломата, 358 детей устроили в семьи, однако это нельзя назвать усыновлением.

«В данном случае — это временная предварительная опека, либо временное попечительство российских граждан. Такая форма опеки была выбрана специально с учётом потенциального воссоединения детей с их кровными родственниками, если такие обнаружатся», — пояснил он.

Кашаев подчеркнул, что российская сторона не мешает контактам детей с родственниками вне зависимости от того, где они живут.

Гражданка Украины Нина Власова ранее обратилась в ООН с просьбой помочь вернуть ей дочь, которая уехала с тётей от боевых действий в марте 2022 года в Россию.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова в интервью RT Arabic рассказала, что дети из украинских семей были вывезены в здравницы России добровольно.

В марте постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.