Путин заявил, что реальные доходы граждан России начали расти
- РИА Новости
Об этом он сказал, выступая перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании России.
«Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но всё-таки», — сказал Путин.
В начале апреля российский лидер отметил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки.