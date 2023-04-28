Путин заявил, что реальные доходы граждан России начали расти

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы граждан хоть и скромно, но начали расти.

Об этом он сказал, выступая перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании России.

«Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но всё-таки», — сказал Путин.

В начале апреля российский лидер отметил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки.