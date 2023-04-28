Врач Гришин заявил о связи постоянного стресса с хроническими болями

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Врач-анестезиолог, специалист по лечению острой и хронической боли ЦКБ РЖД-Медицина Антон Гришин заявил, что постоянный стресс может привести к развитию хронических болей.
Врач Гришин заявил о связи постоянного стресса с хроническими болями
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В беседе с газетой «Известия» он пояснил, что в разовых экстремальных ситуациях стресс работает как защитный механизм, но при постоянном нервном напряжении может стать патологическим и системным.

«При депрессивном состоянии ломается фильтр восприятия болевых ощущений, и человек может воспринимать то, на что раньше не обращал внимание, как источник боли. У 65% пациентов, страдающих от депрессии, появляется хроническая боль», — пояснил Гришин.

По его словам, важно прислушиваться к своему организму, и не стоит запускать боль.

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