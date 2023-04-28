Психолог Плужников рассказал, что йога и медитация помогут избежать срывов на диете
В беседе с ФАН он посоветовал тем, кто решил придерживаться ограничений в питании, вносить изменения в рацион постепенно, а также ставить перед собой реалистичные цели.
«Диета должна опираться на ценности человека. То есть если это диета по медицинским показателям, помните о том, что для вас действительно ценно ваше здоровье, если это диета, касающаяся красоты, например, или самочувствия, тоже вспомните об этих ценностях», — сказал психолог.
Плужников также отметил, что важно в процессе отмечать свои успехи, получать поддержку от единомышленников, повышать уровень личностной осознанности. По его словам, занятия йогой и медитацией, применение психотерапевтических методик помогут сохранять спокойствие в процессе перестройки пищевого поведения.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.