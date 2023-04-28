Врач Нечаева посоветовала при оказании первой помощи при кровотечении использовать тугую повязку
«Даже если вы обладаете элементарными навыками наложения жгутов, очень часто делается множество ошибок», — сообщила она в интервью РИАМО.
Чтобы их избежать, лучше ограничиться наложением тугой повязки в несколько слоёв на место кровотечения. Можно согнуть конечность в суставе, который находится выше пострадавшего сосуда, или просто затампонировать рану, если она большая.
В большинстве случаев этой помощи будет достаточно, чтобы спасти жизнь пострадавшему, сказала Нечаева.
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