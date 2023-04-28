Врач Нечаева посоветовала при оказании первой помощи при кровотечении использовать тугую повязку

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Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, что наложение жгута для остановки кровотечения при оказании первой помощи может быть опасным, если оно сделано неправильно.

«Даже если вы обладаете элементарными навыками наложения жгутов, очень часто делается множество ошибок», — сообщила она в интервью РИАМО.

Чтобы их избежать, лучше ограничиться наложением тугой повязки в несколько слоёв на место кровотечения. Можно согнуть конечность в суставе, который находится выше пострадавшего сосуда, или просто затампонировать рану, если она большая.

В большинстве случаев этой помощи будет достаточно, чтобы спасти жизнь пострадавшему, сказала Нечаева.

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