Более 3 тысяч т угля могут израсходовать россияне для жарки шашлыка на майских праздниках

В Рослесинфорге посчитали, что в период майских праздников россияне могут израсходовать более 3,2 тыс. т древесного угля для приготовления шашлыка.

Об этом пишет «Российская газета».

В ведомстве уточнили, что примерно 1 кг берёзового угля хватает для приготовления 4 кг мяса.

«Если на каждого человека закупать по 500 г мяса (или рыбы и овощей в зависимости от предпочтений), то понадобится более 3285 т угля. Чтобы получить такое количество, понадобится около 22 тыс. кубометров древесины, или 50 тыс. берёз», — сообщили в Рослесинфорге.

Там отметили, что 3,2 тыс. т угля — это 82 грузовых вагона по 40 т.

Так, объём древесного угля, который расходуется на приготовление шашлыков в стране в период с мая по сентябрь, может достигать 25% от общего годового объёма.

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