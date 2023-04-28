Психолог Солдатенкова рассказала о важности психологической поддержки для граждан

Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что с 1 июля психологи начнут принимать пациентов в поликлиниках.

«Если этот объём услуг будет расширен за счёт поликлиник, это будет очень здорово. Потому что это доступно многим людям и именно тем незащищённым слоям населения, которым действительна очень необходима такая психологическая помощь. Это дети, инвалиды, пожилые люди и т. д. Считаю, что это будет очень хорошо», — сказала Солдатенкова.

Она также отметила, что любая кризисная ситуация, от землетрясения до экономического кризиса, изменяет восприятие человека, в связи с чем возрастает необходимость психологической поддержки.

Психолог также обратила внимание на необходимость «правильной информативности» населения.

«У нас население очень часто путает психологическую помощь и поддержку с психиатрической. Психологическая медицинская помощь оказывается людям в нормированном состоянии. Когда нужно помочь в стрессе, разобраться с тяжёлой ситуацией и т. д. А люди очень часто считают, что пойти к психологу, значит, попасть на приём к врачу-психиатру. То, что будет оказана психологическая поддержка населения на уровне поликлиники, я считаю, тоже будет служить информацией для населения. Люди перестанут бояться психологов, как врачей-психиатров», — выразила надежду собеседница RT.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках.