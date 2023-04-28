Мурашко: россияне смогут с 1 июля обращаться к психологам в поликлиниках

Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках, в том числе участники СВО, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых военных в Донбассе.

Он отметил, что эта работа должна быть разносторонней и включать все компоненты реабилитации, в том числе связанные со здоровьем, соответствующим оборудованием, работой психологов, получением новых компетенций и трудоустройством.