Врач Иванов: бананы и апельсины нужно мыть во избежание попадания грязи на мякоть

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал в беседе с RT, как правильно мыть овощи и фрукты. По его словам, достаточно вымыть с мылом руки, а затем ополоснуть продукты под прохладной проточной водой в течение пяти — десяти секунд.

«Мыть нужно овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты и даже орехи — всё, что вы собираетесь готовить или подавать сырым. Это относится и к тем плодам, которые едят без кожуры, например бананам, киви или апельсинам. При транспортировке на них собирается грязь, которая через руки попадёт на мякоть», — объяснил врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

По его словам, чаще всего достаточно вымыть с мылом руки, а затем ополоснуть продукты под прохладной проточной водой в течение пяти — десяти секунд.

«Если плоды слишком грязные, используйте специальное моющее средство: злоупотреблять им не стоит, но для удаления воскового налёта с яблок и груш оно вполне уместно. Корнеплоды — картофель, редис, свёклу, морковь, пастернак — удобно мыть мягкой щёткой, так же можно поступить с тыквой, дыней и арбузом», — объяснил специалист.

Чтобы хорошо очистить листовые овощи и зелень, положите их в ёмкость с водой на пару минут, а затем слегка ополосните и дайте воде стечь.

«Такой же способ подходит для мелких ягод с плотной кожицей: смородины, вишни, черники, облепихи. А вот с нежной клубникой, малиной, ежевикой и шелковицей обращаться нужно деликатно: при замачивании она может потерять вид, поэтому мойте её быстро, при слабом напоре воды и сразу перед едой», — подчеркнул собеседник RT.

Он напомнил, что на пикнике тоже не стоит пренебрегать мытьём овощей и фруктов.

Врач посоветовал сделать это дома заранее или взять с собой на природу достаточный объём чистой воды.

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