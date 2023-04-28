В Союзе прав потребителей поддержали идею новых правил размещения срока годности продуктов

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Полина Полетаева
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал предложение об увеличении размера блоков с информацией о сроках изготовления и годности на упаковках с продовольствием.
В Союзе прав потребителей поддержали идею новых правил размещения срока годности продуктов
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

Собеседник RT отметил, что «совершенно согласен» с данной инициативой.

«Сейчас достаточно много информации, которая просто нечитабельна. Если мы идём в магазин, то нужно вооружаться увеличительными стёклами или микроскопами. Даже хотя бы элементарную информацию о месте производства и указание изготовителя я, например, с трудом могу прочесть», — сказал Шапкин.

Эксперт добавил, что указания на упаковке в нынешнем виде — это «прошлый век».

По его мнению, необходимо перейти к другому формату предоставления информации.

«Сегодня есть штрихкоды, в которые зашивается информация о товаре. Я думаю, что перечень этой информации можно расширить именно в зашифрованном виде — в виде двумерного кода. При помощи сканеров в мобильном приложении можно будет получать больше информации о товаре. Точно так же такая возможность должна предоставляться в магазинах. Как сегодня можно пойти проверить цену товара, так же можно будет прочитать подробную информацию о продукте», — объяснил Шапкин.

Собеседник RT заявил, что если у людей не будет с собой мобильных приложений, то всю необходимую информацию им должны будут предоставить в магазине.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить размер блоков с информацией о сроках изготовления и годности на упаковках с продовольствием. 

Как подчеркнул депутат, эти даты наносятся мелким шрифтом и нередко включены в основной текст описания продукта. В итоге поиск данной важной информации у покупателей занимает значительное время, а для некоторых, в том числе для многих пенсионеров, текст является нечитабельным. 

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