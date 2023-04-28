Депутат Власов предложил ввести новые правила размещения срока годности на продуктах
- РИА Новости
В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с действующим законодательством, производители продуктов питания обязаны наносить на потребительскую упаковку товаров дату их изготовления и срок годности.
При этом зачастую, как подчеркнул депутат, эти даты наносятся мелким шрифтом, нередко включены в основной текст описания продукта. В итоге поиск данной важной информации для покупателей занимает значительное время, а для некоторых, в том числе многих пенсионеров, является нечитабельным, заметил Власов.
«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения требования для производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки», — говорится в тексте обращения.
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