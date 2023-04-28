Депутат Власов предложил ввести новые правила размещения срока годности на продуктах

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить размер информационных блоков о сроках изготовления и годности на упаковках с продовольствием. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
Депутат Власов предложил ввести новые правила размещения срока годности на продуктах
  • РИА Новости

В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с действующим законодательством, производители продуктов питания обязаны наносить на потребительскую упаковку товаров дату их изготовления и срок годности.

При этом зачастую, как подчеркнул депутат, эти даты наносятся мелким шрифтом, нередко включены в основной текст описания продукта. В итоге поиск данной важной информации для покупателей занимает значительное время, а для некоторых, в том числе многих пенсионеров, является нечитабельным, заметил Власов.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения требования для производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта не менее 20% площади потребительской упаковки», — говорится в тексте обращения.

Ранее Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить